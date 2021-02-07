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Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL 3 puanla döndü

07.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL 3 puanla döndü

Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü, Silopi deplasmanından 3 puanla döndü.Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2.

Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü, Silopi deplasmanından 3 puanla döndü.
Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Liginde mücadele eden Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, konuk olduğu Silopi Belediyesi Spor Kulübü’nü deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maça üstün bir oyunla başlayan Hakkari takımı; birinci seti 25-17, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti de 25-14 skorla alarak deplasmandan 3 puanla döndü.
Karşılaşmayı izleyen Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer, müsabakadan sonra her iki takımın oyuncularını ve teknik ekibini tebrik etti.

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