Hakkari MHP İlçe Kongresi’nde Sedat Özbek güven tazeledi

Hakkari merkez MHP İlçe Başkanlığı kongresinde Sedat Özbek güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Hakkari MHP İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odabı (HATSO) konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleşen kongreye tek liste halinde gidildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı MHP İl Başkanı Fatih Özbek tarafından okundu. Faaliyet raporunun okunmasının ardından seçime geçildi.

Hakkari merkez MHP İlçe Başkanlığı kongresinde Sedat Özbek tüm delegelerin oylarını alarak yeniden başkan seçildi. Kongreye, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Cumhur Demir, Ak Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Tahsin Demir, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Ahmet Adıyaman, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkanlığına şehit kızı Şirin Adıyaman katıldı.



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