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Hakkari Muhtarlar Derneğinden ücretsiz maske dağıtımı

HAKKARİ HABERLERİ  | 07.09.2020 15:26 | Son Güncelleme

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, cadde ve sokaklarda halka ücretsiz maske dağıttı.Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kentin değişik caddelerinde yolda geçenlere ücretsiz maske dağıttı.

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, cadde ve sokaklarda halka ücretsiz maske dağıttı.
Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kentin değişik caddelerinde yolda geçenlere ücretsiz maske dağıttı. Belediye binasına giriş yaparken maske dağıtan muhtarlarla karşılaşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, maskeleri caddelerde değil mahallelerde dağıtmaları gerektiğini söyledi. Vali Akbıyık, “Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Düğün törenlerini bir saate indirdik. Müzik olmayacak, sadece nikah gibi olacak. Mahalle sakinlerini kurallara karşı uyarın” dedi.
Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç da, muhtar arkadaşları ile birlikte kentin değişik noktalarında halka ücretsiz bin adet maske dağıttıklarını söyledi.

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