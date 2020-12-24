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Hakkari okular bölgesi suya kavuşuyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.12.2020 16:21 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzan Mahallesi okullar bölgesi içme suyuna kavuşturuluyor.Zor kış koşullarında Hakkari halkının sağlıklı su alması için geceli gündüzlü çalışmalarını sürdüren Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü su arızası, kanalizasyon birimi, klor birimi, su dağıtım ekibi ve sondaj birimiyle 5 ayrı birimiyle 24 saat hizmet veriyor.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzan Mahallesi okullar bölgesi içme suyuna kavuşturuluyor.
Zor kış koşullarında Hakkari halkının sağlıklı su alması için geceli gündüzlü çalışmalarını sürdüren Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü su arızası, kanalizasyon birimi, klor birimi, su dağıtım ekibi ve sondaj birimiyle 5 ayrı birimiyle 24 saat hizmet veriyor. Özellikle yeni yapacak olan projelerle Hakkari halkının ihtiyaçlarına hizmet vermeyen devam eden Hakkari Belediyesi, yıllardır su sıkıntısı çeken Merzan Mahallesi okullar bölgesinin içme suyu sıkıntını gidererek bölgeye sondaj suyu vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Dondurucu soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, yer yer ateş yakarak ısınmaya çalıştılar.

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