YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari özel harekat polislerine dualar eşliğinde çığ eğitimi

Hakkari özel harekat polislerine dualar eşliğinde çığ eğitimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.02.2020 12:49 | Son Güncelleme

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeline verilen çığ eğitimi, kurban kesimi ve dualarla başladı.Polis Özel Harekât Daire Başkanlığı tarafından gönderilen 5 uzman personel tarafından Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 40 özel harekat polisine kış şartlarında doğada arama kurtarma eğitimi verildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeline verilen çığ eğitimi, kurban kesimi ve dualarla başladı.
Polis Özel Harekât Daire Başkanlığı tarafından gönderilen 5 uzman personel tarafından Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 40 özel harekat polisine kış şartlarında doğada arama kurtarma eğitimi verildi. Özel Harekat Müdürlüğünde düzenlenen eğitim programına İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ve çığ eğitimi görecek özel harekat polisleri katıldı.
Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "Eğitimden önce kurban kesmemizin nedeni ülkemizde can kayıplarının yaşanmamasıdır. Elazığ depremi, Van ilindeki çığ ve iki gün önce Van’da deprem meydana geldi. Biz de ilimiz olarak kendimizle ilgili ne yapabiliriz. Allah’a şükür hepiniz çok genç personelsiniz buralarda önünüzde meslek hayatınızda öğreneceğiniz çok şey var. Buralarda maalesef bu tür doğa olaylarını çok fazla yaşayacağız. Burada bir eğitim eksikliği fark ettik. Özel Harekat Daire Başkanlığı ile gerekli yazışmaları yaptık. Onlar da sağ olsunlar bizlere gerekli kolaylığı sağladılar. Allah hepsinden bin kere razı olsun ve bu eğitime başlayacağız. Buradaki kurbanı ise şu amaçla kesiyoruz, inşallah başka bir can kaybı olmaz, inşallah başka bir kanımız akmasın” dedi.
Hakkari İl Müftülüğünde görevli bir imamın yaptığı dualar eşliğinde yapılan kurban kesiminin ardından eğitim başladı.
Eğitimde, karda yürüyüş teknikleri, arama kurtarma, teknik malzemenin karda kullanımı ve tanıtımı, çığ oluşması ve çığ testi gibi konularda detaylı bilgi verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Üç ilde okullara kar tatili Üç ilde okullara kar tatili
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Goller Elazığ için ve tüm renkler sarı-kırmızı futbol turnuvası” başladı.

“Goller Elazığ için ve tüm renkler sarı-kırmızı futbol turnuvası” başladı.

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Er-Vak ‘Güzel’ dedi

Er-Vak ‘Güzel’ dedi

Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Hakkari Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:37
Öğle
12:23
İkindi
15:29
Akşam
17:59
Yatsı
19:15

Hakkari Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Yagmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Bartın Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çukurca kara teslim oldu

Çukurca kara teslim oldu

Vali Akbıyık, STK ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi

Vali Akbıyık, STK ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Yüksekova'da minik yürekleri ısıtan anlamlı destek

Yüksekova'da minik yürekleri ısıtan anlamlı destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.