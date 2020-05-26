YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari pırıl pırıl

Hakkari pırıl pırıl

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.05.2020 12:03 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kent merkezi pırıl pırıl bir hale getirildi.Hakkari Belediyesinin bütün birimleri, temiz bir kent için el ele vererek yaptıkları çalışmalar sonucunda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Hakkari Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kent merkezi pırıl pırıl bir hale getirildi.
Hakkari Belediyesinin bütün birimleri, temiz bir kent için el ele vererek yaptıkları çalışmalar sonucunda güzel görüntüler ortaya çıktı. Cadde ve sokakların pırıl pırıl olduğu kent merkezinin temiz kokusu ise dikkatlerden kaçmadı. Kısıtlamanın başladığı tarihten buyana tüm belediye birimlerinin koordineli bir şekilde çalışarak kenti her yönüyle temiz bir hale getirdiğini belirten vatandaşlar, bu çalışmalardan dolayı Hakkari Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hakkari Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
02:59
Sabah
04:41
Öğle
12:07
İkindi
15:58
Akşam
19:23
Yatsı
20:58

Hakkari Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Murat Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Gever Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Valilik SYDV ekipleri bayramda da sevindirdi

Valilik SYDV ekipleri bayramda da sevindirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hakkari polisi 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

Hakkari polisi 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

Zabıta ekipleri hayvan sahiplerini uyardı

Zabıta ekipleri hayvan sahiplerini uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.