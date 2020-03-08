YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari polis gücü Adıyaman’da derece ile döndü

Hakkari polis gücü Adıyaman’da derece ile döndü

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü, Adıyaman’da düzenlenen Anadolu Yıldızları Judo müsabakasında derece ile döndü.Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü antrenörü polis memuru Ayhan Avcı, 12 ilden 146 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızları Judo müsabakalarında derece ile döndüklerini söyledi.

Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü, Adıyaman’da düzenlenen Anadolu Yıldızları Judo müsabakasında derece ile döndü.
Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü antrenörü polis memuru Ayhan Avcı, 12 ilden 146 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızları Judo müsabakalarında derece ile döndüklerini söyledi. Avcı, ”Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6-8 Mart 2020 tarihleri arasında Adıyaman ilinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızları Judo müsabakalarında Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü olarak katılım sağladık. Sporculardan 44 kiloda Büşra Açar 2’nci, 42 kiloda Kadir Erdal 3’ncü, 57 kiloda Mina Orhan 2’nci, 52 kiloda Helin Yağmur Duman ise yarı final şampiyonu oldu ve Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı" dedi.
Dereceye giren sporcular asker selamı ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Üç ilde okullara kar tatili Üç ilde okullara kar tatili
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı

Hakkari Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:19
Öğle
12:21
İkindi
15:37
Akşam
18:12
Yatsı
19:27

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Vural Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Erdem Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

Hakkari’de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.