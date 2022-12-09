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Hakkari polisi gönüllerde taht kurdu

09.12.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri eğitime olan desteğini sürdürerek, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirerek gönüllerde taht kurdu.

Hakkari polisi gönüllerde taht kurdu

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yöre halkını kucaklayarak sevindirmeye devam ediyor. Hakkari merkez başta olmak üzere ilçe, belde ve köylerde eğitime olan desteğini sürdürmeye devam eden Hakkari polisi, Karşıyaka İlköğretim Okulunda öğrenim gören 39 öğrenciye Atatürk Kültür Merkezinde ‘Trafik Dedektifleri’ eğitimi verdi. Animasyon filmi izleterek, mısır ve meyve suyu ikramında bulunan polisler, ‘SİBERAY Pilot Okulları’ projesi çerçevesinde de Hakkari Fen Lisesinde 30 kulüp öğrencisine yönelik ‘Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Güvenlik’ konularında bilgilendirme semineri verdi.

Eğitime büyük desteği olan Hakkari polisi, ihtiyaç sahibi aileleri de sevindirmeye devam ediyor. Aralık ayı içinde iki aileye buzdolabı, 1 aileye soba, 6 aileyi kışlık giyim ve gıda yardımında bulunan Hakkari polisi, yardımların devam edeceğini ifade ettiler.

Yardım çalışması ile polis-halk kaynaşmasının yaşandığı Hakkari’de, polisin başlattığı sosyal faaliyetler vatandaşları memnun etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; yaptıkları ev, esnaf ve okul ziyaretleriyle vatandaşları dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik gibi her türlü asayiş olaylarına karşı bilgilendirme çalışmaları ise devam ediyor. Toplum hayatının her alanında görev yapan polisler, kendilerine iletilen sorunları sadece dinlemekle kalmayıp, üzerine titizlikle eğiliyorlar. Rapor haline getirdikleri sorunları ilgili makamlara anında ileterek sorunun çözümünde de görev alıyorlar.

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