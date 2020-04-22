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Hakkari polisinden 400 çocuğa ’23 Nisan’ hediyesi

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukları evlerinde ziyaret ederek değişik hediyeler verip bayramlarını kutladı.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik, TEM, Toplum Destekli Polislik Şube müdürlükleriyle Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu ekibi, kentin değişik mahallerindeki çocukları evlerinde ziyaret etti.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukları evlerinde ziyaret ederek değişik hediyeler verip bayramlarını kutladı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik, TEM, Toplum Destekli Polislik Şube müdürlükleriyle Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu ekibi, kentin değişik mahallerindeki çocukları evlerinde ziyaret etti. Çocukların bayramını kutlayan ekipler, onlara yapboz ve değişik oyuncaklar hediye etti. Çocuklara ‘evde kalın’ uyarılarında da bulunan polis ekipleri, onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
Sosyal mesafenin korunduğu etkinlikte aileler ve çocuklar Hakkari Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine bu jestten dolayı teşekkür etti. Polis ekipleri, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın selamlarını çocuklara iletip bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.
Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu animasyon ekibi ise değişik kostümler giyerek çocukları sevindirdi.
Kentin değişik mahallelerinde çocukları sevindiren Hakkari polisi, yaklaşık 400 çocuğa değişik hediyeler dağıttı.

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