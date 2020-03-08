YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari polisinden felçli hastaya akülü sandalye

Hakkari polisinden felçli hastaya akülü sandalye

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.03.2020 18:09 | Son Güncelleme

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen akülü sandalye toplum polisi tarafında felçli hastaya teslim edildi.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari polisinden felçli hastaya akülü sandalye

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen akülü sandalye toplum polisi tarafında felçli hastaya teslim edildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Engelli vatandaşların bir nebze de olsa hayatlarını kolaylaştırmak adına, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 1 adet akülü tekerlekli sandalye Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Personeli il merkezimizde ikamet eden Şükrü Erol isimli bedensel engelli vatandaşa teslim hediye edildi. Mutluluğu gözlerinden okunan Şükrü Erol ve ailesi kendilerine verilen hediye dolayısıyla duydukları sevinci dile getirerek polis ekiplerine teşekkür ettiler.

Hakkari polisinden felçli hastaya akülü sandalye

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
Üç ilde okullara kar tatili Üç ilde okullara kar tatili

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Hakkari Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:19
Öğle
12:21
İkindi
15:37
Akşam
18:12
Yatsı
19:27

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Vural Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Erdem Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

Hakkari’de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.