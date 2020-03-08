Hakkari polisinden felçli hastaya akülü sandalye

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen akülü sandalye toplum polisi tarafında felçli hastaya teslim edildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Engelli vatandaşların bir nebze de olsa hayatlarını kolaylaştırmak adına, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 1 adet akülü tekerlekli sandalye Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Personeli il merkezimizde ikamet eden Şükrü Erol isimli bedensel engelli vatandaşa teslim hediye edildi. Mutluluğu gözlerinden okunan Şükrü Erol ve ailesi kendilerine verilen hediye dolayısıyla duydukları sevinci dile getirerek polis ekiplerine teşekkür ettiler.



