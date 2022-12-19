Hakkari sevkleri durduracak tıbbi cihazlara kavuştu

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uğurcan Kara, hastaneye yeni alınan tıbbi cihazlarla hastaların artık Van’a gitmeyeceklerini söyledi.

Hakkari Devlet Hastanesinin Göz Polikliniği için alınan Koherans Tomografi (OKT/OCT) Sistemi, Oftalmik ND. Yağlı Lazer, Argon Lazer ve Yeşil Patern Lazer cihazlarının tanıtımı yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uğurcan Kara, hastaneye lazer cihazları ve OCT Optik Koherans Tomografi cihazı alındığını söyledi. Yeni cihazlarla birlikte artık şeker, tansiyon, sarı nokta rahatsızlığı olan, görme alanı hastalığı olanların tanı, tedavi ve takip açısından Van’a gitmesine gerek kalmadığını belirten Kara, “İnsanlara burada hizmet vermek çok büyük değişime sebep oldu. Hakkari Devlet Hastanesinden hasta yatakları ve refakatçi koltukları değiştirildi. 2021 yılının 4. ayından itibaren anjiyo hizmeti Hakkari’de veriliyor. 2 bini geçen hasta sayısı ile anjiyo hizmeti yapılmakta. Artık vatandaşlarımız bu karlı ve kışlı yollarda vefat etmiyorlar. Hayata bir dokunuştur bu. Emeği geçene herkese en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Hastanemizde güvenlik kamera sistemi ve lavaboları değişti. Yanık ünitesi açıldı. Hastanemizde yanık hastaları artık başka illere sevk edilmiyor. Çoğunluğu burada tedavi edilebiliyor. 3. basamak yeni doğan ünitemiz var. Yeni doğan bebeklerde ilk müdahale ve iyi bir merkezde müdahale çok önemli artık. Yeni doğan sevklerimiz çok azaldı. Bu mutluluk duyacağımız bir gelişme. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığımızın Türkiye geneli ve hastanemize bir kalite denetimi oldu. Başta ilimizdeki diğer hastaneler olmak üzere hastanemiz derece ile kalite denetiminden geçti. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu başarı kişisel bir başarı değildir. En üst kademeden en alt kademedeki 800 personelin başarısıdır. Hakkari güzel bir yer, güzel insanların yaşadığı bir yer ve en güzel hizmet olsun istiyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 yıldır Hakkari Devlet Hastanesinde çalışan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Pınar Eröz, yeni alınan cihazlar hakkında teknik bilgiler aktardı. Hafta içinde hastaneye gönderilen yeni cihazların kendilerine ulaştığını ifade eden Eröz, “Koherans Tomografi (OKT/ OCT) cihazının diyabet, hipertansif ve glokom hastalarının takiplerinden kullanılıyor. Alınan bu cihaz ile vatandaşların sevkleri azaltama konunda yardımcı olacak ve en çok kullandığımız cihazlardan biri. Hastaların hem göz arkası tomografisi hem de arka sekmen fotoğraflarını aynı andan görüntüleyip, gerekli işlemleri aynı anda yapabiliyoruz. Lazer cihazı ise katarakt cerrahisi geçiren hastalarda mercek kireçlemesinden hastaları sevk etmemiz gerekiyordu, cihazımız olamadığı için. Hem o kireçlemeyi açmak hem de o ani dolgu bataktaki hastalara göz tansiyonunu düşürmek için kullandığımız bir cihaz. Argon Lazer Cihazı ise özelikle diyabetik hastalarda, damar tıkanıklığı olan hastalarda göz arkası kanamalarında kullanılan bir cihaz. Önceleri diyabetik, damar tıkanıklığı, hipertansiyon, göz arkası problemi olan tüm hastaların sevklerini Van’a yapmak zorunda kalıyorduk. Bu 4 cihazla birlikte hastaların takipleri ve tedavileri hastanemizde devem edilebilecek” diye konuştu.



