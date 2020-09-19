YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari, “ Teknofest 2020’de biz de varız” dedi

Hakkari, “ Teknofest 2020’de biz de varız” dedi

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle yolcu uçağı tasarlayan ve Teknofest’e davet edilen Savaş Tatlı’yı makamında kabul etti.Vali Akbıyık, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ile birlikte makamında kabul ettiği Savaş Tatlı’yı tebrik ederek bir süre sohbet etti.

Hakkari, “ Teknofest 2020’de biz de varız” dedi

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle yolcu uçağı tasarlayan ve Teknofest’e davet edilen Savaş Tatlı’yı makamında kabul etti.
Vali Akbıyık, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ile birlikte makamında kabul ettiği Savaş Tatlı’yı tebrik ederek bir süre sohbet etti. Hakkâri gençlerin her konuda yetenekli olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle yolcu uçağı tasarlayan Tatlı’nın 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te yapılacak olan Teknofest’e davet edildiğini söyledi. Vali Akbıyık, katılacağı Teknofest’e Hakkari’yi temsil edecek olan Tatlı’ya başarılar diledi.
Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca’da, ”Türkiye genelinde milli teknoloji hamlesi kapsamında teknoloji bakanlığı her yıl Teknofest’e düzenliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve Valimiz İdris Akbıyık’ın destekleriyle yolcu uçağı tasarladı. Maddi sıkıntıları da bulunan bu arkadaşımız ortaokul mezunudur” dedi.
Savaş Tatlı ise, kendisine sağlanan desteklerle 2,5 ayda 4 kilometre uzaklığa gidebilen 180 santimetre uzunluğunda yolcu uçağı tasarladığını belirterek, tasarladığı uçak ile katılacağı Teknofest’e Hakkari’yi temsil edeceğini belirtti.

Hakkari, “ Teknofest 2020’de biz de varız” dedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sinan Akaydın Amedspor’da
Sinan Akaydın Amedspor’da
Altındağ’da okullar 21 Eylül’e hazır hale getirildi
Altındağ’da okullar 21 Eylül’e hazır hale getirildi
Başkan Emre’den istihdam müjdesi
Başkan Emre’den istihdam müjdesi
İŞKUR typ kura çekimi yapıldı
İŞKUR typ kura çekimi yapıldı
Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Hakkari Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:43
Öğle
12:04
İkindi
15:32
Akşam
18:14
Yatsı
19:30

Hakkari Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Şifa Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İş sağlığı uzmanı Erik’e görkemli düğün
İş sağlığı uzmanı Erik’e görkemli düğün
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
40 Kişi Kura İle İşe Alındı
40 Kişi Kura İle İşe Alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.