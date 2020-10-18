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Hakkari üniversitesi görüntüleme projesi kabul edildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

Hakkari Üniversitesi Optoakustik Görüntüleme ile Sentinel Lenf Nodu Metastazlarının Teşhisi (Opaksln) adlı projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.Hakkari Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, üç farklı üniversitenin ortaklığında yürütülecektir.

Hakkari üniversitesi görüntüleme projesi kabul edildi

Hakkari Üniversitesi Optoakustik Görüntüleme ile Sentinel Lenf Nodu Metastazlarının Teşhisi (Opaksln) adlı projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
Hakkari Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, üç farklı üniversitenin ortaklığında yürütülecektir. Projenin ana yürütücüsü Bilkent Üniversitesi, alt yürütücüler ise Hakkari Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’dir. Projede üniversitemiz adına Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Fikret Yıldız görev almaktadır. Projenin 36 ay süreceğini ve projede sentinel lenf nodu metastazlarını biyopsisiz ve naninvaziv olarak değerlendirmeye imkân verecek optoakustikprob geliştirilmesinin amaçlandığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Fikret Yıldız, bunun yanında projenin sonucunda katma değeri yüksek ve yerli imkânlar kullanılarak klinik çalışmalara hazır bir prob geliştirilmesinin hedeflenmektedir" denildi.

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