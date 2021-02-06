Hakkari Üniversitesi Rektörü Pakiş Güven Tazeledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2021/102 sayılı resmi gazetede yayınlanan kararla Prof. Dr. Ömer Pakiş tekrardan Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye Rektör atamasına ilişkin kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş atandı.

Rektör Pakiş atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Hakkari üniversitesine yeniden rektör olarak atandım. Şahsıma bu görevi tekrardan laik gören Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a YÖK başkanımız Sayın M.A. Yekta Saraç’a ve desteklerini eksik etmeyen herkese şükranlarımı arz ederim" diye konuştu.



