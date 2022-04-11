Hakkari Valisi Akbıyık, jandarmayla iftarda bir araya geldi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığında görevli personelle iftar yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, iftar programında her koşulda başarıyla görev yapan jandarma ile buluştu.

Mehmetçikle sohbet eden Akbıyık, başarı temennisinde bulundu.

Programa, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu da katıldı.

