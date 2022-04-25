Hakkari Valisi Akbıyık, teröristlerce şehit edilen vatandaşın ailesiyle iftar yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen Arif Sevinç'in ailesiyle iftar yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, iftarda terör örgütü tarafından 2020'de şehit edilen Sevinç'in ailesine konuk oldu.
Akbıyık, iftar yaptığı aile bireyleriyle sohbet etti, onların sorun ve taleplerini dinledi.
Evdeki öğrencilere tablet ve kitap hediye eden Akbıyık, daha sonra Yur ailesini ziyaret ederek, aile fertleriyle sohbet etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz