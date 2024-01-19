Hakkari Valisi Ali Çelik, zoon üzerinde görüştüğü 5 bin öğretmene teşekkür etti

Vali Çelik Hakkari’de görev yapan 5 bin öğren ile zoom üzerinde görüşme gerçekleştirdi. Öğretmenleri selamlayarak konuşmasına başlayan Vali Çelik, “Bu ulvi eğitim yolculuğumuzdaki her başarı hikayesinin giriş, gelişme ve sonuç kısmında sizler varsınız. Sizlerin verdiği sinerjiyle motivasyonumuz yükseliyor. Bu nedenle zor bir coğrafyada hizmet eden siz değerli öğretmenlerimize, özel teşekkür etmek istedim” dedi.

Ülkemizin uluslararası alanda daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesinin hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlı olduğunu, bunun da göz bebeğimiz çocuklarımızın, nitelikli bir eğitim almasıyla ancak mümkün olabileceğini belirten Vali Çelik, “Bu anlamda en büyük görev de siz öğretmenlerimize düşmektedir. Bunun için de öğretmenlerimizin gelişme ve yeniliklere açık, kendini devamlı yenileyen bir karakterde olması gerekmektedir. Öğretmenlerimizin bu özelliklere sahip olacağına, devletimizi, milletimizi ve ilimizi, daha ileriye götürme konusunda her türlü fedakarlığı yapacağına inancım tamdır. Her birinize, ailelerinizle birlikte geçireceğiniz verimli bir tatil diliyor, sizlere ve ailelerinize selam ve sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Çelik, öğretmenlere de söz vererek görev yaptıkları okullar ve ilçeleriyle ilgili duygularını aldı. Merkez ve ilçelerin farklı okullarında görev yapan öğretmenler de söz alarak Vali Çelik’e, il genelinde ve okullarda yapılan bazı eğitim çalışmaları hakkında bilgiler verdiler ve kendisine, eğitime ve eğitimciye olan güven, nezaket ve hassasiyetinden dolayı şükranlarını sundular. Vali Çelik’in öğretmenlerle çevrim içi buluşmasında, Vali Yardımcısı Furkan Berber ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da hazır bulundu.

