YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari Valisi Ali Çelik, zoon üzerinde görüştüğü 5 bin öğretmene teşekkür etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, zoon üzerinde görüştüğü 5 bin öğretmene teşekkür etti

İHA İHA
19.01.2024 14:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, karne günü dolayısıyla 5 bin öğretmenle zoom üzerinde görüşerek gösterdikleri gayret ve verdikleri emekler için kendilerine teşekkür edip iyi tatiller diledi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, zoon üzerinde görüştüğü 5 bin öğretmene teşekkür etti

Vali Çelik Hakkari’de görev yapan 5 bin öğren ile zoom üzerinde görüşme gerçekleştirdi. Öğretmenleri selamlayarak konuşmasına başlayan Vali Çelik, “Bu ulvi eğitim yolculuğumuzdaki her başarı hikayesinin giriş, gelişme ve sonuç kısmında sizler varsınız. Sizlerin verdiği sinerjiyle motivasyonumuz yükseliyor. Bu nedenle zor bir coğrafyada hizmet eden siz değerli öğretmenlerimize, özel teşekkür etmek istedim” dedi.

Ülkemizin uluslararası alanda daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesinin hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlı olduğunu, bunun da göz bebeğimiz çocuklarımızın, nitelikli bir eğitim almasıyla ancak mümkün olabileceğini belirten Vali Çelik, “Bu anlamda en büyük görev de siz öğretmenlerimize düşmektedir. Bunun için de öğretmenlerimizin gelişme ve yeniliklere açık, kendini devamlı yenileyen bir karakterde olması gerekmektedir. Öğretmenlerimizin bu özelliklere sahip olacağına, devletimizi, milletimizi ve ilimizi, daha ileriye götürme konusunda her türlü fedakarlığı yapacağına inancım tamdır. Her birinize, ailelerinizle birlikte geçireceğiniz verimli bir tatil diliyor, sizlere ve ailelerinize selam ve sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Çelik, öğretmenlere de söz vererek görev yaptıkları okullar ve ilçeleriyle ilgili duygularını aldı. Merkez ve ilçelerin farklı okullarında görev yapan öğretmenler de söz alarak Vali Çelik’e, il genelinde ve okullarda yapılan bazı eğitim çalışmaları hakkında bilgiler verdiler ve kendisine, eğitime ve eğitimciye olan güven, nezaket ve hassasiyetinden dolayı şükranlarını sundular. Vali Çelik’in öğretmenlerle çevrim içi buluşmasında, Vali Yardımcısı Furkan Berber ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da hazır bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunusu kurtarmak için saatlerce uğraştılarYunusu kurtarmak için saatlerce uğraştılar
İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildiİnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi
Didim’de 15 bin 76 öğrenci yarıyıl tatiline girdiDidim’de 15 bin 76 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 19 Ocak Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:20
İkindi
14:58
Akşam
17:20
Yatsı
18:40

Hakkari Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Cuma

Navşar eczanesi
Semdinli
Yagmur ezcanesi eczanesi
Merkez
Deva eczanesi
Yuksekova
Bahar eczanesi
Semdinli
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.