Hakkari Valisi İdris Akbıyık, özel harekatçı çiftin nikahını kıydı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Sümeyra Söndür ve Mehmet Şahin çiftinin nikahını kıydı.

Belediye ek binasındaki salonda düzenlenen nikah töreninde, çiftin şahitliğini İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve eşi Gökşen Pınar yaptı.

Çifti tebrik eden ve en mutlu günlerine tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk sözünü hatırlatarak mutluluklar diledi.

Akbıyık, Kavukçu ve Pınar'ın takı taktığı çifte, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.



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