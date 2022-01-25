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Hakkari-Van kara yolunun 5 noktasına çığ düştü

25.01.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu yol açıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 5 ayrı noktaya çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Van kara yolu, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla açıldı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, Hakkari-Van kara yolunun Gündoğdu Mağarası mevkisinde birbirine yakın 5 noktaya çığ düştü.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yolu açtı.

Araçlarıyla bekleyen vatandaşlar, kar kütlelerinin temizlenmesiyle gidecekleri yöne hareket etti.

Sürücülerden Murat Aslan, çığ düşmesi sonucu yolda kaldıklarını belirterek, kısa sürede yolu açan ekiplere teşekkür etti.

Yolda yürütülen çalışmalar sırasında tepeden küçük bir çığın düşmesi ve çalışma yürüten iş makinesinin manevra yaparak bölgeden uzaklaşması, kameralara yansıdı.

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