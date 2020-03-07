YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari-Van karayolu atıklardan temizlendi

Hakkari-Van karayolu atıklardan temizlendi

HAKKARİ HABERLERİ  | 07.03.2020 10:56 | Son Güncelleme

Van karayolu üzerinde bulunan şehir girişine atılan küller, belediye ekipleri tarafından temizlenerek çevreyi kirletenler ise araştırılıyor.Hakkari’de vatandaşların kış boyunca kullandıkları kömür küllerini Hakkari şehir girişindeki Sere sola mevkiinde karayolu kenarına boşaltması tepkilere neden oldu.

Van karayolu üzerinde bulunan şehir girişine atılan küller, belediye ekipleri tarafından temizlenerek çevreyi kirletenler ise araştırılıyor.
Hakkari’de vatandaşların kış boyunca kullandıkları kömür küllerini Hakkari şehir girişindeki Sere sola mevkiinde karayolu kenarına boşaltması tepkilere neden oldu. Hakkari belediyesi ekipleri kent girişindeki Hakkari-Van karayoluna atılan kömür külleri, inşaat hafriyatı ve çöpleri temizlemek için seferber oldu. Belirlenen noktalar dışında şehir girişine atık boşalan iki aracın zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildiği ve gereken işlemlerin yapıldığı öğrenildi. Bir süre önce atıklardan temizlenen Hakkari-Van karayolunun yeniden temizleyen belediye ekipleri, çöp merkezi dışındaki alanlara kömür külleri, inşaat hafriyatı ve çöp atanları ahır para cezası uygulayacakları uyarısında bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Hakkari Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:21
Öğle
12:21
İkindi
15:37
Akşam
18:11
Yatsı
19:26

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Günes Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Şifa Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

Hakkari’de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.