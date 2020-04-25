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Hakkari’de 1 mahalle karantinaya alındı

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.04.2020 21:30 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Durankaya beldesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir mahalle 14 gün süreyle karantina altına alındı.Durankaya beldesi Pınarbaşı Mahallesi’nde bir diyaliz hastasında korona virüs tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı mahallenin karantinaya alındığı belirtildi.

Hakkari’de 1 mahalle karantinaya alındı

Hakkari’nin Durankaya beldesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir mahalle 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Durankaya beldesi Pınarbaşı Mahallesi’nde bir diyaliz hastasında korona virüs tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı mahallenin karantinaya alındığı belirtildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Pınarbaşı Mahallesi Yukarı Güvenir Mezrası’nın 37 hane, 200 nüfus olmak üzere tümünün 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Durankaya Jandarma Karakol Komutanlığınca 24 saat esnasına göre gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

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