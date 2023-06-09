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Hakkari'de 1 tonluk kurbanlık dana 130 bin liradan satışa çıkarıldı

09.06.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 1 ton ağırlığındaki "Çalo" isimli kurbanlık dana, 130 bin liradan satışa çıkarıldı.

Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında hareketlilik artmaya başladı.

Kentte, yıl boyunca özenle yetiştirdikleri hayvanlarını pazara getiren besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Berçelan Mahallesi'nde besicilik ve kasaplık yapan Orhan Karagöz de iki yıldır beslediği simental cinsi kurbanlık danayı satışa çıkardı.

"Çalo" adını verdiği dana için 130 bin lira isteyen Karagöz, danasının pazarın en gözde büyükbaş hayvanı olduğunu söyledi.

Karagöz, "Bu hayvanı özel besledim. 1 ton ağırlığı var. 25-30 kilogram kemik çıkar. Gerisi yağsız et. 130 bin liradan alıcısını bekliyoruz. 500 kadar küçükbaş hayvanım da Kurban Bayramı için hazır." dedi.

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Hakkari Boğa kurban tosun

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