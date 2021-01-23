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Hakkari’de 10 bin ton kar taşındı

23.01.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Hakkari’de 10 bin ton kar taşındı

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 10 bin ton kar kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı.Hakkari’de kar mesaisi aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 10 bin ton kar kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı.
Hakkari’de kar mesaisi aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 7 iş makinası, 5 kamyon, 1 tuzlama aracı ve 20 personel geceli gündüzlü çalışma başlattı. Mesai gözetmek sizin çalışan Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekibi çarşı merkezinin değişik cadde ve sokaklarında ulaşımı engelleyen kar yığınlarını üst üste toplayarak kamyonlarla şehir dışına çıkarttı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yoğun kar yağışı nedeniyle kapana köy ve mezra yollarında hummalı bir çalışma yürütüldüğünü ve yolların kısa sürede ulaşıma açıldığını belirtti. Kent merkezinde de Hakkari Belediyesinin 13 araç, 20 personel ile başlatmış olduğu karla mücadele çalışmalarında yaklaşık 10 bin ton kar yığınının kent dışına çıkartıldığını ifade ederek, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hakkari’de 10 bin ton kar taşındı

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