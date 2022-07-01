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Hakkari'de 100 kilogramı aşkın uyuşturucu ele geçirildi

01.07.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 100 kilogramı aşkın uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 100 kilogramı aşkın uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gömülü 70 kilogram eroin, 30 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı köyü kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, araziye gömülü 4 çuvalda 70 kilogram eroin ve 30 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Bölgede arama tarama faaliyeti devam ediyor.

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