YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de 1000 kişilik tribün yapımına başlandı

Hakkari'de 1000 kişilik tribün yapımına başlandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 29.07.2020 18:26 | Son Güncelleme

Hakkari'de 1000 kişilik tribün yapımına başlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Merzan Futbol Sahası yanında yapılacak 1000 kişilik tribünün temeli atıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kentte yeni hizmet ve yeni yatırımların devam ettiğini söyledi.

Stadın yanında 1000 kişilik tribün yapımına başlandığını belirten Akbıyık, "Kulüplerimize de ihtiyaçlarını görecek yerler yapıyoruz. Hakkari'de spora ciddi yatırım yapılıyor. Hakkari'nin çocukları, gençleri gerek ulusal gerekse de uluslararası müsabakalarda çok güzel sonuçlar alıyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle geçen aylarda protokol imzaladıklarını dile getiren Akbıyık, şunları ifade etti:

"Bunun sonucunda da 41 milyon 500 bin liralık yatırım kapsamında Hakkari merkezi, ilçeleri ve beldelerinde, her birinde 2-3 tesis yapılmak üzere çalışmalara başladık. Hayırlı, uğurlu olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Toto Genel Müdürümüze, bizi her zaman destekleyen İçişleri Bakanımıza Hakkari halkı adına teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz."

Törende, kurban kesildi, dua okundu ardından tribünün temeli atıldı.

Akbıyık, Valilik ve İl Özel İdaresi desteğiyle kentteki 14 amatör spor kulübüne dağıtılmak üzere hazırlanan 70 bin liralık nakdi yardım çekini kulüp yöneticilerine verdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz de katıldı.

İnşa edilecek tribünde, soyunma ve hakem odaları, depo ve protokol bölümü de olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Denizli’de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Denizli’de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Başkan Oral: "Salgına karşı topyekûn mücadele veriyoruz"

Başkan Oral: "Salgına karşı topyekûn mücadele veriyoruz"

Hakkari Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:23
Sabah
05:00
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:24
Yatsı
20:54

Hakkari Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Murat Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Avaşin Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kentin görünümünü bozan barakalar kaldırıldı

Kentin görünümünü bozan barakalar kaldırıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yüksekova’da sel felaketi

Yüksekova’da sel felaketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.