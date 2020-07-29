Hakkari'de 1000 kişilik tribün yapımına başlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Merzan Futbol Sahası yanında yapılacak 1000 kişilik tribünün temeli atıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kentte yeni hizmet ve yeni yatırımların devam ettiğini söyledi.

Stadın yanında 1000 kişilik tribün yapımına başlandığını belirten Akbıyık, "Kulüplerimize de ihtiyaçlarını görecek yerler yapıyoruz. Hakkari'de spora ciddi yatırım yapılıyor. Hakkari'nin çocukları, gençleri gerek ulusal gerekse de uluslararası müsabakalarda çok güzel sonuçlar alıyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle geçen aylarda protokol imzaladıklarını dile getiren Akbıyık, şunları ifade etti:

"Bunun sonucunda da 41 milyon 500 bin liralık yatırım kapsamında Hakkari merkezi, ilçeleri ve beldelerinde, her birinde 2-3 tesis yapılmak üzere çalışmalara başladık. Hayırlı, uğurlu olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Toto Genel Müdürümüze, bizi her zaman destekleyen İçişleri Bakanımıza Hakkari halkı adına teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz."