Hakkari’de 12 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirildi

Hakkari’de polis ekiplerince durdurulan bir aracın 4 lastik jantlarına zulalanmış 12 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez Depin Yol Kontrol Noktasında batı illerine sevkiyat halinde olan bir araç durdurulmuş, yapılan aramada aracın 4 lastiğinin jantlarına zulalanmış vaziyette toplamda 12 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

