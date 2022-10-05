YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari'de 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı

05.10.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 gün önce kaybolan 67 yaşındaki alzheimer hastası Neciba Yücedağ'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

İlçeye bağlı Aksu köyü yakınındaki sulama kanalında bir ceset gören köy sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin 21 Eylül'e kaybolan Yücedağ'a ait olduğu belirlendi.

Kadının cenazesi, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dize Mahallesi'nde yaşayan Yücedağ, 21 Eylül'de evden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, ailenin başvurusu üzerine AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde, polis, jandarma, sivil toplum kuruluşları, AFAD gönüllüleri ve çok sayıda vatandaşın desteğiyle arama çalışmaları başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari'deki 462 yıllık Zeynel Bey Medresesi turizme kazandırılacakHakkari'deki 462 yıllık Zeynel Bey Medresesi turizme kazandırılacak
Mersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybettiMersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdüTrabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova arama

Hakkari Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
04:37
Sabah
05:57
Öğle
11:59
İkindi
15:15
Akşam
17:51
Yatsı
19:05
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.