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  4. Hakkari’de 15 günlük yasaklama

Hakkari’de 15 günlük yasaklama

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği, il sınırları içerisinde yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17.

Hakkari Valiliği, il sınırları içerisinde yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19 Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkâri il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 14 Ocak 2020 tarihi saat 00.00’dan 28 Ocak 2020 tarihi saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı/bildiri dağıtma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.

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