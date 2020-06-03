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Hakkari'de 15 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.06.2020 22:04 | Son Güncelleme

Hakkari'de 15 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 15 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, dün kent girişindeki polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada koltuk bölümüne gizlenmiş 15 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.

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