YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de 184 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari’de 184 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

Hakkari il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 148 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Hakkari merkezde 5 köy, 12 mezra, Çukurca ilçesinde 4 köy, 8 mezra, Derecik ilçesinde 3 köy, 14 mezra, Şemdinli ilçesinde 11 köy 51 mezra ve Yüksekova ilçesinde ise 25 köy 51 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de 184 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 148 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Hakkari merkezde 5 köy, 12 mezra, Çukurca ilçesinde 4 köy, 8 mezra, Derecik ilçesinde 3 köy, 14 mezra, Şemdinli ilçesinde 11 köy 51 mezra ve Yüksekova ilçesinde ise 25 köy 51 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için Hakkari İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız olarak sürüyor” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Hakkari’den Elazığ’a sağlık ekibi gönderildiHakkari’den Elazığ’a sağlık ekibi gönderildi
Buzla gelen ay-yıldız güzelliğiBuzla gelen ay-yıldız güzelliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Depremde cami minaresi yıkıldı

Depremde cami minaresi yıkıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Hakkari Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:07
Öğle
12:22
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:46

Hakkari Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Murat Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Gündüz Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Üç ilde okullara kar tatili

Üç ilde okullara kar tatili

Hakkari Emniyet Müdürü Dilberoğlu için veda yemeği

Hakkari Emniyet Müdürü Dilberoğlu için veda yemeği

İş sağlığı uzmanı Erik’e görkemli düğün

İş sağlığı uzmanı Erik’e görkemli düğün

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.