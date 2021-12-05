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Hakkari'de 2 bin 245 tabanca gövdesi ele geçirildi

05.12.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 2 bin 245 tabanca gövdesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 2 bin 245 tabanca gövdesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "6136 ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun" kapsamında yasa dışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 3 Aralık'ta Yüksekova ilçesindeki Van Yolu polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan ekipler, 2 bin 245 tabanca gövdesi ele geçirdi.

Sürücü gözaltına alındı.

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