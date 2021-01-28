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Hakkari’de 234 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

28.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Hakkari’de 234 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 234 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Hakkari’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 66 yerleşim yeri ulaşıma kapanmıştı.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 234 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 66 yerleşim yeri ulaşıma kapanmıştı. Yağışların etkisini sürdürmesiyle birlikte kapanan yerleşim yeri sayısı 234’e yükseldi.
Hakkari Valiliği, saat 16.00 itibari ile il merkezinde 12 köy ve 32 mezra, Çukurca’da 4 köy ve 7 mezra, Şemdinli’de 17 köy ve 68 mezra ile Yüksekova ilçesinde 37 köy ve 57 mezranın ulaşıma kapandığını duyurdu.
Kapanan yerleşim yeri yollarının yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

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