Hakkari’de 251 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 251 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Önceki gün başlayan kar yağışı birçok yerleşim yerinin kapanmasına neden oldu. Hakkari merkeze bağlı 23 köy ve 62 mezra, Çukurca’da 5 köy ve 7 mezra, Yüksekova’da 50 köy ve 73 mezra ile Şemdinli ilçesinde 6 köy ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari kent merkezinde ise belediye ekibi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

