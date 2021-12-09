Hakkari'de 270 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gizlenmiş 270 kilogram eroin ve 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, araziye gizlenmiş 270 kilogram eroin ve 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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