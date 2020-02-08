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Hakkari’de 271 yerleşim yerinin yolu kapandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.02.2020 17:34 | Son Güncelleme

Hakkari’de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yerleşim yeri sayısı 271’e yükseldi.Hakkari’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönden etkiliyor.

Hakkari’de 271 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yerleşim yeri sayısı 271’e yükseldi.
Hakkari’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Hakkari Valiliği, saat 16.30 itibariyle 82 köy ve 189 mezra yolu olmak üzere toplam 271 yerleşim yeri yolunun kapandığını açıkladı.
Kar yağışı, tipi ve sisin hakim olduğu kent merkezinde ise Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi 15 değişik mahallede çalışma başlattı. Yer yer fırtınaya yakalanan ekipler, bazen zor anlar yaşıyor.

Hakkari’de 271 yerleşim yerinin yolu kapandı

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