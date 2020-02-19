YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de 3 bin 700 kamyon kar taşındı

Hakkari’de 3 bin 700 kamyon kar taşındı

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.02.2020 16:12 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından şu ana kadar 3 bin 700 kamyon kar kent dışına taşındı.Çarşı merkezinde 7 iş makinesi ile karla mücadele çalışmasını sürdüren belediye ekipleri, tonlarca karı kent dışına çıkarttı.

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından şu ana kadar 3 bin 700 kamyon kar kent dışına taşındı.
Çarşı merkezinde 7 iş makinesi ile karla mücadele çalışmasını sürdüren belediye ekipleri, tonlarca karı kent dışına çıkarttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri araçların kontrollü geçişini sağlarken karla mücadele ekibi ise karları üst üste yığdırarak kamyonlara yüklüyor. Cumhuriyet Caddesi’ni kar dağlarından arındıran ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yapılan çalışmaları binalarının önünde izleyen vatandaşlar, Hakkari’nin kara gömüldüğünü belirttiler. Bugün yağan karın bile kenti yaşanılmaz hale getirdiğini ifade eden vatandaşlar, belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu çarşı merkezinin kardan temizlendiğini kaydetti.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da, çarşı merkezinden kent dışına şu ana kadar 3 bin 700 kamyon kar taşıdıklarını belirtti. Belediye ekiplerinin 14 iş makinesi ve 40 personel ile görev yaptığını söyleyen Vali Akbıyık, yolların kapanmaması için azami gayret gösterdiklerini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi
Üç ilde okullara kar tatili Üç ilde okullara kar tatili
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Nevşehir’de ilk kez ağız içinden guatr ameliyatı yapıldı

Nevşehir’de ilk kez ağız içinden guatr ameliyatı yapıldı

Hakkari Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:44
Öğle
12:24
İkindi
15:26
Akşam
17:54
Yatsı
19:10

Hakkari Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Pınar Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Vereseli Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.