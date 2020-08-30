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Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı

HAKKARİ HABERLERİ  | 30.08.2020 11:03 | Son Güncelleme

Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı

Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Valilik önünde yapılan ve korona virüs salgını tedbirlerinin alındığı törene Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Atatürkçü Düşünce Derneği Hakkari İl Temsilcisi Aytekin Karahanlı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Adıyaman, MHP İlçe Başkanı Sedat Özbek, CHP İl Başkanı Nazım Demir, İyi Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, Hakkâri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ve kurum amirleri katıldı. Valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın okunmasını ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla tören sona erdi.

Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı

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Hakkari Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:02
Sabah
05:27
Öğle
12:11
İkindi
15:50
Akşam
18:45
Yatsı
20:04

Hakkari Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Zagros Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Vereseli Eczanesi
Yuksekova
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