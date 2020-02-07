Hakkari'de 30 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yüksekova'nın Değerli köyünde 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda bir şahsa ait ikamette ve eklentilerinde yapılan aramada 30 kilo 500 gram eroin bulunduğu bildirilen açıklamada, "Konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

