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Hakkari’de 34 yolcu durağı kuruluyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 29.06.2020 10:14 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’nin değişip dönüştüğünü belirterek, yöre halkının hizmetlerin en iyisine layık olduğunu söyledi.Hakkari Belediyesi tarafından ilk defa kurulan minibüs duraklarını yerinde denetleyen Vali Akbıyık, kentin 34 noktasına 4 tanesi ısıtmalı ve klimalı otobüs durağı montaj işleminin sürdüğü söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’nin değişip dönüştüğünü belirterek, yöre halkının hizmetlerin en iyisine layık olduğunu söyledi.
Hakkari Belediyesi tarafından ilk defa kurulan minibüs duraklarını yerinde denetleyen Vali Akbıyık, kentin 34 noktasına 4 tanesi ısıtmalı ve klimalı otobüs durağı montaj işleminin sürdüğü söyledi. Vali Akbıyık, “Hakkari’de hayat var. Hakkari değişiyor, dönüşüyor. 2020-2023 yılını kapsayan 25 projemiz var. Zap, Mir Kalesi, Golazüryan Göleti, kayak merkezi, asfalt çalışmaları, içme suyu, atık su gibi birçok projemiz var. Hakkari şehir içi ulaşımını rahatlatmak için vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha konforlu mahallelerde ulaşımlarını sağlanması için 10 adet minibüsü hizmete sokmuştuk. Kentin 34 noktasına 4 tanesi ısıtmalı ve klimalı tam konforlu durak açıyoruz. Bütün bu hizmetler Hakkari’miz içindir. Hayırlı olsun. Hakkari halkı hizmetlerin en iyisine layıktır. İnşallah bundan sonra hizmetlerimiz devam edecek” dedi.

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