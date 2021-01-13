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Hakkari'de 383 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

13.01.2021 19:10 | Son Güncelleme:
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Hakkari'de 383 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir minibüste 383 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaları sürüyor.

Şemdinli ilçesi Boğazköy yol kontrol noktası mevkisinde dün durdurulan bir minibüste yapılan aramada, koltuk altlarına gizlenmiş 383 kutu muhtelif tıbbi ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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