YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de 401 konutun temeli atıldı

Hakkari’de 401 konutun temeli atıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 10.06.2020 16:51 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak 401 konutun temelini attı.Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile Gopsi mevkiinde yapımına başlanan 401 konutun temel atma törenine katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak 401 konutun temelini attı.
Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile Gopsi mevkiinde yapımına başlanan 401 konutun temel atma törenine katıldı. Yapılan dualar ve kesilen kurbanların ardından 401 konutun temeli Vali Akbıyık tarafından atıldı. Burada konuşan Vali Akbıyık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi tarafından 401 adet afet konutun yapılacağını belirterek, “Temelini attığımız konutlar hem bölge itibarı ile hem yapısal özellikleri sayesinde depreme dayanıklı konutlar olacak ve burada hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyacı giderilecek hem de çeşitli afetlerde mağdur olmuş vatandaşlarımız da konutlarına kavuşacak. İnşallah 2020 sonunda aralık ayında konutları yerinde göreceğiz. Ayrıca 350 adet sosyal konut projesi de Toplu Konut İdaresi tarafından inşallah önümüzdeki süreçte ihale edilip yapılacak. Hakkari her alanda olduğu gibi en büyük sorunlardan biri konut. Konut alanında da Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve valilik tarafından konutlar yapılıyor. Özel sektör de Hakkari’de konutlar yapıyor. Burada yapılan 401 konutun Hakkari’mize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Hakkari Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
02:50
Sabah
04:36
Öğle
12:10
İkindi
16:02
Akşam
19:33
Yatsı
21:11

Hakkari Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Güven Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Gever Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.