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Hakkari'de 480 kaçak av tüfeği ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 10.10.2020 18:42 | Son Güncelleme

Hakkari'de 480 kaçak av tüfeği ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde fatura ve sevk irsaliyesi bulunmayan 480 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, dün Şemdinli ilçesi Boğazköy yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, fatura ve sevk irsaliyesi bulunmayan 480 av tüfeği, 6 bin kurusıkı tabanca şarjörü, 150 namlu ve mekanizma bulundu.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

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