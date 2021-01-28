YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de 66 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de 66 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

28.01.2021 10:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 66 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma kapandı.Tüm köy ve mezra yollarının açık olduğu Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Yüksekova’da 1 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 13 köy ve 52 mezra yolu yeniden ulaşıma kapandı.Hakkari kent merkezinde ise sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 66 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma kapandı.
Tüm köy ve mezra yollarının açık olduğu Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Yüksekova’da 1 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 13 köy ve 52 mezra yolu yeniden ulaşıma kapandı.
Hakkari kent merkezinde ise sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar lapa lapa kar yağışı altında işlerinin yolunu tuttu. Sis ve kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde belediye ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

Hakkari Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
12:23
İkindi
15:07
Akşam
17:31
Yatsı
18:49

Hakkari Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Zap Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Vali Akbıyık, CHP’li Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

Vali Akbıyık, CHP’li Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

Vali Yardımcısı Kılıç’tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Vali Yardımcısı Kılıç’tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Hakkari’de onlarca köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Hakkari’de onlarca köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür istifa etti

AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür istifa etti

Şemdinli’de karla mücadele çalışması

Şemdinli’de karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesinin denetimleri sürdürüyor

Hakkari Belediyesinin denetimleri sürdürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.