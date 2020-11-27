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Hakkari’de 70 okula daha ’Okulum Temiz’ belgesi verildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.11.2020 18:03 | Son Güncelleme

Hakkari’de 70 okula daha ’Okulum Temiz’ belgesi verildi.Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen ve İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün katıldığı törende 70 okula daha ’Okulum Temiz’ belgesi verilerek toplamda 170 okul belgelendirme sürecini başarıyla tamamladı.

Hakkari’de 70 okula daha ’Okulum Temiz’ belgesi verildi

Hakkari’de 70 okula daha ’Okulum Temiz’ belgesi verildi.
Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen ve İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün katıldığı törende 70 okula daha ’Okulum Temiz’ belgesi verilerek toplamda 170 okul belgelendirme sürecini başarıyla tamamladı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, pandemi dolayısıyla öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi için yetkilendirilen 12 denetçinin tam zamanlı olarak görev yaptığını söyledi. Gür, “Okulum Temiz Belgelendirme Programı’na, ilimizde 336 okul başvuru yaparak yüzde 100’lük bir başarı yakalandı. Denetimlerde öncelik ilk olarak anaokulları ve ilkokullar oldu. Belge almaya hak kazanan okulları tebrik ediyorum. Emeklerimizin meyvesini gördüğümüz bir çalışma oldu. Çocuklarımızın güvenli, temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim görmeleri için katkı sunan herkese teşekkür ederim. Ne mutlu bizlere ki ilimiz, Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre ülkemiz geneli ilk 16’ya girerek yüksek bir başarı yakalamıştır. Müdürlüğümüze bağlı merkez ve 4 ilçemizde, denetimleri tamamlanan ve ’Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazanan okullarımıza belgelerini, pandemi koşulları da dikkate alınarak toplu olarak değil bölgesel ve seyreltilmiş planlama şeklinde vermeye devam ediyoruz” dedi.

Hakkari’de 70 okula daha ’Okulum Temiz’ belgesi verildi

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