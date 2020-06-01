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Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 01.06.2020 21:34 | Son Güncelleme

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürülüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Mayıs'ta Yüksekova ilçesine bağlı Ovaiçi köyündeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.

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