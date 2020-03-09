YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Hakkari’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

HAKKARİ HABERLERİ  | 09.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

Hakkari Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen program büyük ilgi gördü.Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen etkinliği Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Dr.

Hakkari Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen program büyük ilgi gördü.
Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen etkinliği Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Arsalı, Hakkari Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Salih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Yurdagül Timur, polis, jandarma ile çok sayıda kadın katıldı. Programa katılanlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri tarafından gül takdim edilerek karşılandı. El Sanatlarının bulunduğu süs eşyası ve fotoğraf sergisini dolaşan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra programa katıldı.
Program saygı duruyu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kadın Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Şifa Çakır’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun müzik dinletisi ve kadın temalı videonun izletilmesinin ardından konuşan Vali İdris Akbıyık, “Duygu ve düşüncelerle hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.
Yılın annesi seçilen 5 engelli çocuk annesi Ayten Taşçı’ya Hakkari Valisi İdris Akbıyık tarafından çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından Hakkari Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya tarafından Vali Akbıyık’a Türk bayrağı takdim edildi.
Program sonunda kadınlara Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şal hediye edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler! Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler!
Üç ilde okullara kar tatili Üç ilde okullara kar tatili
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Hakkari Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:21
İkindi
15:38
Akşam
18:13
Yatsı
19:28

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Umut Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Vereseli Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Başkan Gür’den Hakkari’ye konut müjdesi

Başkan Gür’den Hakkari’ye konut müjdesi

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.