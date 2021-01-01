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Hakkari’de 80 saat sessizliği

HAKKARİ HABERLERİ  | 01.01.2021 13:02 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Hakkari’de de insanların evlerine çekilmesiyle sokaklar sessiz kaldı.Çin’den bütün dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor.

Hakkari’de 80 saat sessizliği

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Hakkari’de de insanların evlerine çekilmesiyle sokaklar sessiz kaldı.
Çin’den bütün dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor. Yılbaşı nedeniyle dün başlatılan 80 saatlik uygulama sonrası insanlar evlerine çekildi. Kısıtlama nedeniyle Hakkari sokaklarında da sakinlik sürüyor.
Korona virüs salgınından korunmak ve kısıtlamanın gerekliliğini uygulamak için insanların evlerine kapanması sonrasında kısıtlama kapsamında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de herhangi bir ihlale karşı sokaklardaki denetimlerini sürdürüyor.

Hakkari’de 80 saat sessizliği

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İmsak
05:46
Sabah
07:13
Öğle
12:14
İkindi
14:43
Akşam
17:04
Yatsı
18:26

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

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Merkez
Zap Eczanesi
Yuksekova
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