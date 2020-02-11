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Hakkari’de AFAD gönüllülerine uygulamalı eğitim

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.02.2020 17:42 | Son Güncelleme

AFAD Hakkari İl Müdürlüğü tarafından e-Devlet üzerinden gönüllülük başvuru yapan gönüllülere yönelik uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.AFAD Hakkari İl Müdürü Resul Karadeniz, e-Devlet üzerinden AFAD gönüllülüğü için başvuru yapan gönüllülere acil durumlarda ilk yardım müdahale teknikleri konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitim verdiklerini söyledi.

Hakkari’de AFAD gönüllülerine uygulamalı eğitim

AFAD Hakkari İl Müdürlüğü tarafından e-Devlet üzerinden gönüllülük başvuru yapan gönüllülere yönelik uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.
AFAD Hakkari İl Müdürü Resul Karadeniz, e-Devlet üzerinden AFAD gönüllülüğü için başvuru yapan gönüllülere acil durumlarda ilk yardım müdahale teknikleri konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitim verdiklerini söyledi. Karadeniz, "Verdiğimiz bu eğitimlerle hem gönüllülerimizin müdahale kapasitesini arttırmayı hem de toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflemekteyiz. Çok faydalı geçen bu eğitimlerimize katkılarından dolayı başta Valimiz İdris Akbıyık olmak üzere, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara’ya, Sağlık Hizmetleri Grup Başkanı Ümit Kızılay’a ve ayrıca eğitimleri veren uzman eğitmenlere teşekkür ediyoruz. AFAD olarak bu tür eğitimlerimiz devam edecektir" dedi.

Hakkari’de AFAD gönüllülerine uygulamalı eğitim

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