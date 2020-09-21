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Hakkari’de anti personel mayını ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 21.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti esnasında anti personel mayını ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hakkari’de anti personel mayını ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti esnasında anti personel mayını ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyü Kırmızı Tepe Üs Bölgesi mevkiinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti esnasında 1 adet anti personel mayını ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.
Anti personel mayını, kara mayını sınıfı içerisinde tanksavar mayınları gibi taşıtlara karşı kullanılan türün dışındaki insan hedeflerine karşı geliştirilmiş bir mayın türüdür.

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