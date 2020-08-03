YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de aracın şarampolden uçuruma devrilmesi

Hakkari'de aracın şarampolden uçuruma devrilmesi

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.08.2020 15:25 | Son Güncelleme

Hakkari'de aracın şarampolden uçuruma devrilmesi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi İkiyaka Göllerbaşı bölgesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saat 09.08 sıralarında Yüksekova ilçesi İkiyakalar Göllerbaşı mevkisinde kendilerine ait araçla pikniğe giderken meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan 3'ü Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, 3'ü de vatandaş olmak üzere 6 kişinin olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Kazada yaralanan bir kişinin Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlamış olup hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralımıza acil şifalar dileriz." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayramda sucuk yapımında gece mesaisi

Bayramda sucuk yapımında gece mesaisi

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Tekirdağ "mavi bayraklı" plajlarıyla tatilcileri cezbediyor

Tekirdağ "mavi bayraklı" plajlarıyla tatilcileri cezbediyor

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Adıyaman’da bayram günü kan aktı

Adıyaman’da bayram günü kan aktı

Hakkari Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:04
Öğle
12:16
İkindi
16:05
Akşam
19:19
Yatsı
20:47

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Avaşin Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Burası Antalya değil Hakkari

Burası Antalya değil Hakkari

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yüksekova’da sel felaketi

Yüksekova’da sel felaketi

Kumru kuşu kepenk üzerine yuva yaptı

Kumru kuşu kepenk üzerine yuva yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.